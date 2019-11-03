等了4天，台灣高爾夫女將徐薇淩終於在2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽第4回合出現老鷹成績，讓她今年美巡賽可以有個「十全十美」的回憶。

由美巡LPGA 和台灣女子職業高爾夫協會聯合認證的台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽開打前，徐薇淩今年球季在美巡賽已經累積有9隻老鷹，外國選手暱稱她「Eagle Hsu（老鷹徐）」，回到寶島參賽，第1回合同組的美國好手奈莉‧科達、昨天同組的韓國前世界球后朴城炫，本周都在第15洞成功「獵鷹」，就是「老鷹徐」遲遲沒能看到老鷹。

不過機會是留給準備好的人，昨天賽後徐薇淩「預告」，就算用輪的也該輪到自己獵鷹，今天最後一回合徐薇淩提前在第8洞「達標」，在距離342碼、標準桿4桿的第8洞，開球又直又遠並順利滾上果嶺，第2桿她推進3呎推桿而抓下個人本季第10隻老鷹，擦亮「老鷹徐」的招牌。

賽後徐薇淩說：「提早打老鷹，省的夜長夢多！第15洞其實也有試著拚，可惜風沒有把球帶過去製造獵鷹機會。」

徐薇淩在本屆群襬搖搖以4回合低於標準桿8桿的280桿、並列第19名坐收，個人今年賽季還剩三場賽事，接下來休季期間除了休息也會繼續加強，為來年球季做好準備。

(中時電子報)