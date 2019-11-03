闖桃機跑道登機男 桃檢聲請羈押 16:132019/11/03 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園機場1名外籍男子（左）2日闖入跑道，企圖爬上華航班機起落架，該男子隨後被機場人員壓制。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1名外籍男子2日闖入桃園機場跑道，試圖爬上起飛班機起落架，航警局移送桃園地檢署，認為被告涉違反《民用航空法》無故侵入航空器罪及違反《入出國及移民法》未經許可入國罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。 據了解，該外籍男子被警方逮捕後，不發一語，到了地檢署面對檢察官訊問，仍是不肯發言。 (中時 ) #桃園 #男子 #航空 #外籍 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園市經濟發展局長郭裕信：交通便捷人才豐 回流首選桃園 04:102019/10/30 產業特刊 哪家航空飛機餐最難吃 他揭答案驚呆網友 00:072019/10/31 生活 未來兩年商務客機需求萎縮 04:092019/10/31 全球財經 警遭毒犯追撞開三槍 嫌連撞汽車翻覆遭逮 15:402019/10/31 社會 快取寶案30名被告無罪 嘉義地檢：遺憾、無奈 17:452019/10/31 社會 韓國瑜痛斥：民進黨執政下 台灣民主發瘋了 20:092019/11/01 政治 公車候車亭禁菸 首日取締3人 04:102019/11/02 地方新聞 越捷簽訂20架A321XLR客機訂單，將成為全球首家使用A321XLR最新型超長程單走道客機 03:292019/11/02 生活 苗栗地檢署在勝興車站辦理反賄選 14:382019/11/02 社會 羅浮溫泉一條街桃園新亮點 04:102019/11/03 《旺來報》 社會熱門新聞 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 一定要好起來！國道連環車禍 集氣為女嬰祈福 - 意外 20公升滾燙豆漿灑身 五股女童60％燙傷 - 刑案 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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