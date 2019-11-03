1名外籍男子2日闖入桃園機場跑道，試圖爬上起飛班機起落架，航警局移送桃園地檢署，認為被告涉違反《民用航空法》無故侵入航空器罪及違反《入出國及移民法》未經許可入國罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據了解，該外籍男子被警方逮捕後，不發一語，到了地檢署面對檢察官訊問，仍是不肯發言。

(中時 )