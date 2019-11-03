彭文正不斷質疑總統蔡英文博士學歷。（翻攝《政經關不了》）

網友留言「我不是英粉，可是不能讓台灣變成香港。」彭文正回覆「讓蔡英文當選，才是讓台灣可能變香港，溫水煮青蛙的開始!」(彭文正FB)

資深媒體人彭文正不斷追打蔡英文總統的「論文門」，他今日再於臉書表示，忠言必然逆耳 良藥當然苦口，並說「蔡英文的假學歷事件一定會出事。選前出事，韓國瑜躺著選。選後出事，就算蔡大選贏了，韓國瑜一定會提假學歷當選無效之訴。屆時証據確鑿，蔡必定下台。」

欲參選2020總統大選的前副總統呂秀蓮，因連署人數未達標準，宣布退選。彭文正昨在《政經關不了》YouTube舉辦網路投票，至截稿為止，有1.9萬人投票，呂秀蓮退選後，76%網友會轉投給韓國瑜，蔡英文僅獲5%支持，宋楚瑜2%、柯文哲3%，不投票者有14%。

彭文正今在FB發文批，「忠言必然逆耳，良藥當然苦口。呂秀蓮的連署，國民黨完全沒動員。有違常理？其實是一場深思熟慮後的布局。」

彭文正說，理由很簡單！因為蔡英文的假學歷事件一定會出事。選前出事，韓國瑜躺著選。選後出事，就算蔡大選贏了，韓國瑜一定會提假學歷當選無效之訴。屆時証據確鑿，蔡必定下台。而這種醜聞導致的當選無效，選民絕對不會允許便宜行事，由副總統遞補。他最後並告誡「英粉聽不進勸，必將自食惡果，後悔莫及！」

網友留言「我不是英粉，可是不能讓台灣變成香港。」彭文正回覆「香港之所以有今天，是因為他們曾經有機會獨立，但是支持獨立的聲浪非常的微弱。直到今天他們才知道，當時沒有爭取獨立是錯的。反觀台灣，蔡英文主政的四年是台獨聲浪最低的四年，也是被打壓的最嚴重的四年，讓蔡英文當選，才是讓台灣可能變香港，溫水煮青蛙的開始!」

(中時電子報)