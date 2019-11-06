以一首《迷惘美》而打響知名度的李優，可愛的外表下卻擁有「童顏巨乳」的魔鬼身材。早就已累積相當多粉絲的她，自從發出單曲後，便得到了「迷惘美」的稱呼。近日李優在個人IG上曝光性感寫真，化身神級日系學生妹，大秀她不科學的身材，畫面相當唯美，同時也不忘鼓勵大家正面思考，迎接所有困難。
自藝術系畢業的李優（uriko），喜歡畫畫又熱愛寫真，本身搞怪的性格加上原本的文藝氣息為她大大加分。特別的是，在她的可愛外表下卻藏有一身火辣身材，相當有人氣。
發行過寫真集的李優，近日在IG上PO出唯美又性感的寫真照，她化身日系學生妹，身穿運動短上衣，並搭配超短的學生褲，傲人D奶完整現形，不科學的超短褲讓她潔白又圓潤的雙臀直接炸出，堪稱神級美少女。除此之外，一張由下至上拍攝的照片，更讓她完美呈現「邪惡視角」。
不僅美圖而已，李優也在文章分享如何「與自己共存」。她表示，最近透過瑜珈跟冥想，來處理自己面對困難期的情緒，同時也鼓勵大家也能找到屬於自己的方法，去面對生活中遇到的難題與低潮。
(中時電子報)
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