美國總統川普遭爆「通烏門」一案有新進展，烏克蘭傳出將開除調查美前副總統拜登之子先前任職烏國國營天然氣公司Burisma的檢察官庫立克（Kostiantyn Kulyk），此舉被視為烏克蘭做出緊急切割，避免捲入美國兩黨政爭。此外，烏國檢察署內部也傳出大清洗，開鍘超過400名檢察官，力圖重振檢調機關聲譽。

另一名調查拜登次子韓特任職公司Burisma的檢察官已承認曾多次和川普私人律師會面。

路透社5日報導，消息人士透露，由於庫立克無故缺席10月烏國檢察署要求內部所有檢察官參與的「肅清」考試，事後也未填寫表格說明缺席原因，因此烏國政府正準備將他開除，開除令預計12月31日生效。

烏克蘭檢察官庫立克（Kostiantyn Kulyk）資料照。（圖／美聯社）

不過報導指出，基輔當局此舉是為了和川普通烏門一案切割。川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）先前已承認曾和庫立克會面，商討針對拜登的指控一案，基輔開除他，將能淡化庫立克在朱利安尼調查拜登父子黑資料一案中的角色，避免捲入美國兩黨政爭。

川普被爆料施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查總統競選對手拜登及其子韓特（Hunter Biden）在烏的黑資料，烏克蘭捲入2020美國總統大選，立場好尷尬，至今，烏克蘭檢察總長里亞波夏普卡（Ruslan Ryaboshapka）已開除超過400名檢察官，相當於烏國檢察署內1/3員工。

部分檢察官告訴路透社，許多檢查官因拒絕參與肅清考試而被開除，他們認為此次考試是為了鞏固新上任的澤倫斯基的政治權力，因而缺席抗議。不過澤倫斯基認為，這場整頓行動相當重要，因為烏國檢察署已不受烏克蘭人民信任，並且被視為懲罰敵人的政治工具。

今年稍早，路透社引述2名消息人士報導，庫立克彙整了7頁韓特在烏克蘭的商業活動，庫立克上個月也才表示已經調查韓特任職的Burisma創辦人長達2年，朱利安尼過去受訪時也曾表示，庫立克向他透露拜登曾在2016年試圖讓當時烏國的檢察總長碩金（Viktor Shokin）離職，以阻止他調查Burisma。路透指出，目前尚無法確認庫立克在調查案件中涉入的程度。

(中時電子報)