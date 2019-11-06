由於智利國內局勢動盪被迫取消亞太經合會高峰會，美陸預期屆時簽署的初步貿易協議連帶延期。雖然美陸皆稱當前談判進展順利，但關於新簽署地點卻成雙方談判新角力點。雖然美國總統川普欲在農業重鎮愛荷華州簽署，但據外媒分析，此一構想恐成為北京談判籌碼，藉此堅持美國撤除更多加徵關稅；不過若在美簽署恐讓陸有「乞和」觀感，對中國大陸國家主席習近平有政治風險。

據路透社先前報導，川普1日就表示希望能在美國舉行協議簽署儀式，並指愛荷華州是可能的選擇，強調「這項協議將是史上農民的最大訂單，選在愛荷華州合情合理」；而美國財經媒體分析，愛荷華州不僅是農業州，更是2020年美國大選兵家必爭之地，川普在此簽署對大選勢必政治加分；而對曾於1985年及2012年曾拜訪該地的習近平而言，這裡也不陌生。

不過報導指出，若要在美國簽署，意味習近平可藉此當成談判桌上的籌碼，北京可能會堅持美國撤除更多加徵關稅。目前川普為簽成初步貿易協議，傳正考慮會取消原定12月15日的加徵關稅措施，而習近平可能會再要求撤銷9月1日起實施、對1100億美元陸貨品的加徵關稅，還可能要求美國放寬對華為與其他被列黑名單等讓步。

此外，對當前鷹派成為華府政壇主流的情況下，川普若以國是訪問接待習近平，雙方一同慶祝簽署協議，在競選連任仍需要對陸強硬、以對國內表態的川普而言，在政治上恐有所不利，也會有損行政團隊中如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與副總統彭斯（Mike Pence）對陸強硬立場。

報導也分析，對習近平而言，在美簽署也有所顧慮，畢竟對外界恐會認為，身為大陸當前最具權力的習近平而言，跑到美國與一位大陸公認就是他主張要遏止大陸崛起的人簽協議，恐會有「乞和」形象。

(中時電子報)