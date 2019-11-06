黃暐瀚5日在直播中憶兒時辛苦，並引一位單親媽媽留言曝養兒辛苦，嘆生不逢時，若當時韓總統在就好。黃暐瀚為此拍桌怒罵1450要戰來戰！甚麼學貸免息是套利？學生借錢是沒有辦法，你以為他幹嘛？

黃暐瀚在《POP撞新聞》引用一位單親媽媽的留言，單親媽媽說，她自己薪水不到3萬，扣除房租所剩無幾，兒子靠自己苦讀考上私大，只好用助學貸款，每天轉3趟公車（那時捷運還沒通車）、不住宿舍、一餐吃40元自助餐。畢業後每月還4千多助學貸款，一個月薪水2萬多，加上她自己也生病，苦不堪言。

這位單親媽媽感嘆，如果那時有韓總統在，那該多好！只能說生不逢時！

黃暐瀚說，台灣有很多家庭需要學貸幫忙，現在有人擔心，會不會開放學貸免息後，不需要的人都會來？這就像Ubike前多少分鐘不用錢，去擔心首富來搶著騎一樣，有需要擔心這麼多嗎？家裡有錢不需要學貸，卻跑來貸，那又如何？

黃暐瀚回憶他自己小時候，家裡比較沒錢，爸爸領薪水後帶大家去吃好的。台中以前有一家遠東百貨，爸媽帶他們洗還去百貨，每個人一支冰淇淋，沒有餘錢去玩甚麼，只能用看的。有一次爸爸帶他們去吃「小西門」快餐，黃暐瀚和他哥很高興，爸爸只點兩份套餐，之後爸爸在一旁抽菸，看小孩吃。因為他爸爸走錯店，到一家比原來的店貴3到5倍，所以沒辦法。他爸爸已經不在了，黃暐瀚說，這一餐永遠不會忘。

黃暐瀚也舉2018年8月2日新聞指出，學貸逾放比只有0.56％。

黃暐瀚拍桌怒喊，1450要戰來戰，學生借錢是沒有辦法，你以為他幹嘛？真的跟你一樣，借錢去打傳說對決？而且借錢是要還的，真的以為借錢不用還？

另外，黃暐瀚指出，2011年7月31日民進黨新聞稿，蔡英文主張，學貸改由政府做保證人，沒工作、收入不足暫停還款。黃暐瀚質疑，那是不是幫學生套利？當時不是有一顆溫暖的心嗎？為何到2019年民進黨卻認為韓國瑜不能幫助學生？台灣怎麼了？為什麼？要雙重標準到何時？

黃暐瀚說，台灣選舉到底是好不好？把台灣人都搞瘋了？

(中時電子報)