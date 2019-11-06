關了燈會有很多東西都看不清楚！有網友分享某天和女友親密時關燈進行，結果結束後照鏡子才發現自己「嘴巴有血」讓兩人笑翻，直呼「還好剛來的量不多」

原PO在《Dcard》分享自己關燈的趣事。他表示，昨天跟女友一起壞壞的時候，因為女友不喜歡太亮所以就關著燈，原PO說大戰快結束的時候他「幫女友吃吃」當時只是想說「怎麼有點奇怪的味道」但也沒多想...結束後原PO就發現，剛剛使用的保險套有血，他照了照鏡子才知道自己的嘴巴「也有血」。原PO一臉淡定的跟女友說「欸妳月經來了」、「好像吃到妳的月經了」原PO慶幸的說「幸好剛來的時候血不會很多」兩人也因此笑翻。

原PO表示，平常有在幫女友記月經，也知道這幾天會來，「沒想到就這麼剛好給自己吃到了」，網友看了這奇特的經歷也紛紛表示驚訝，紛紛留言「OMG身為女生自己都不能接受」、「這..這..好恐怖阿」、「有鐵的味道 不要問我怎麼知道的...」

(中時電子報)