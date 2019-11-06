男子PO文遭網友公幹肉搜，發現該男不僅習慣性以「沒充電座」、「店家公休」給店家一星評價，還剛當上熊貓外送員 (圖／翻攝自爆怨公社)

網友湧入該男子臉書留言，發現男子剛當上外送員不久，紛紛詢問「你外送有充電服務嗎」、「有幫我微波的售後服務嗎」 (圖／翻攝自臉書)

員工在外的一舉一動都會影響公司形象。一名男網友怒控全家態度差，不但發文公審，還號召網友給一星抵制，結果慘遭網友肉搜，發現原PO才剛成為熊貓外送員不久，紛紛反嗆要當奧客「玩死他」。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，他在全家其他分店買了辣味香雞球後，凌晨3點半到成都店要求店員幫他微波，遭到店員以「非本店購買不能微波」拒絕，氣得他批評「買專屬商品在分店竟然沒有售後服務」，接著打電話客訴，但也遭客服打臉稱「商品售後服務只限本店購買才有，店員確實有權拒絕」。

不甘心的男子事後跑到臉書爆系社團PO文，嗆全家永遠贏不了7-11，直說自己要求一點都不過分，並且給了一星評價，更號召網友到GOODLD(應為Google)響應。

網友肉搜發現，男子經常性給予店家一星評價，且不外乎「沒有充電座」、「冷氣很冷」等理由，更有店家因為公休而慘遭男子給一星評價，而該男子在上月底才就任熊貓外送員，紛紛公幹男子：「叫外送不要被我遇到、一定當奧客玩死你」、「所以跟你叫外送有充電服務嗎，沒有我要給一星」、「GOODLD是什麼，多大了還會拼錯」、「標準台灣鯛」、「奧客無誤」、「幫你微波外面購買的食物是好心，不是義務」、「售後服務咧，你是有付服務費？」、「你外送如果冷掉，我可以call你來幫忙微波嗎」。

(中時電子報)