民進黨立委參選人高嘉瑜日前在政論節目說「未來的總統可考慮把陳水扁關回去」、「扁被仇恨蒙蔽雙眼，盼放下屠刀」等語，引發前總統陳水扁隔空回擊，怒批高嘉瑜是因12年前沒被提名立委才會懷恨在心。網路觀察家「宅神」朱學恒於節目上大開嘲諷技能，吐槽陳水扁記性「真的讚」，另外還因為這一點笑陳水扁「台灣價值不夠」。

針對高嘉瑜與陳水扁互槓一事，朱學恒在網路政論節目《政治神邏輯》說，當時高嘉瑜上節目的片段播出沒多久，他看見陳水扁立刻就在臉書上開嗆，他馬上就忍不住吐槽：「哇！陳水扁反應好快！顯然他在家也有看少康戰情室，台灣價值不夠！」

朱學恒接著說，從這件事來看陳水扁顯然頭腦很清楚，「他12年前見了一個屁孩（年輕的高嘉瑜），到現在竟然還記得」，他笑說不要只說什麼高嘉瑜記仇，「陳水扁才厲害欸，2007年時陳水扁是總統，竟然小事還記到現在欸，見鬼了12年前耶，記性讚！」

陳水扁第20次保外就醫了，朱學恒假裝不解地開酸「我國的醫療界，尤其是陳水扁的醫療團隊是不是出了什麼問題？」朱學恒覺得大家應該要去檢驗一下，為何經歷了20次的保外就醫，居然可以越治療越差，「怎麼治療都治不好」。他說陳水扁手抖的症狀還變更明顯，建議醫療團隊應該出來說明解釋一下，讓大眾看看是不是對阿扁的治療出了什麼問題？

內鬨搬抬面？！高嘉瑜籲未來總統「把扁關回去」（影/中天新聞)

(中時電子報)