通靈大師江嘉葉。

20191105中天新聞 馬妻告求償400萬 律師怨：王瞳疑拖延訴訟

王瞳、馬俊麟因為拍攝8點檔《大時代》爆出假戲真做不倫戀，令馬俊麟妻子怒告王瞳侵害配偶權，並求償400萬台幣；本月4號首度開庭，王瞳與馬妻都沒到場，但馬妻的委任律師林晉宏就驚爆馬妻曾在丈夫車上搜出王瞳寫給丈夫的卡片，內容宛如情書。而通靈大師江嘉葉也預測了這場官司的最終結局。

江嘉葉從命理觀點來分析，稱王瞳運勢一向不錯，以前王瞳臉上都是星光點點，氣場亮亮，事業愛情順利，兩眼清澈有力，霸氣十足，眉尾有力有氣，也代表著她個性驕縱任性，想要的一定要得到，否則耍賴撒嬌等各種手腕都會運用。

說到馬俊麟的妻子，江嘉葉稱馬妻由於娘家在澳門，沒有其他親友支援，顯得弱勢，但她鼻骨有力，有幫夫運，眼神柔順明亮，額頭寬廣，是個聰明智慧型女人，脣形兩角微翹，說話會守本分，不會尖牙利嘴，會默默忍受，但她也非弱者無能之人，忍無可忍時，也會反擊。

江嘉葉更直指王瞳目前兩頰暗黑有晦氣，行運走弱，而梁敏婷兩頰微亮，氣場強過王瞳，因此在這場官司，馬妻應會勝訴，也會得到金錢上的補償。

然而據聯合報報導，王瞳也絕非沒勝訴可能，律師指出她必須掌握2大關鍵，一是將與馬俊麟間的行為「中性」描述，否認曖昧到底，二是將自己形塑為被動、被害者，把全部行為推給馬俊麟，就有可能翻轉官司結果。

(中時電子報)