以精神療養院為背景的《烏陰天的好日子》，為了忠實呈現劇中人事物，不只演員們開拍前接受精神科醫師專業訓練，若需要近拍的鏡頭，還特別借到真實的藥物、避免穿幫。在劇中飾演有創傷症候群護理師的方宥心，因藥物成癮導致在戒斷期間會有手抖症狀，方宥心笑說拍戲壓力真的很大，手邊抖邊假裝吃藥，很怕一不小心就把借來的藥吃下肚！

方宥心飾演藥物成癮因而偷藥的護理師。

由於藥物只是暫時借用，因此使用完必須同樣數量歸還，不只演員壓力大，負責道具的工作人員每天也是皮皮挫，除了再三確認數量之外，拍攝當下雙眼也直盯藥物，深怕演員一不小心把藥抖落在地上不見。方宥心表示，除了需要特寫的會使用真實藥物外，其他藥物也力求逼真，不僅大小、顏色、形狀都會盡量還原劇中設定藥物，就怕網友眼尖抓包。

方宥心飾演藥物成癮因而偷藥的護理師。

這次在劇中演出有創傷症候群及藥物成癮的護理師，方宥心為了清楚呈現每個階段的狀態，除了開拍前上課、閱讀大量書籍，拍攝期間也與客語老師討論角色應該會使用的口氣、字詞，與戲劇指導郎祖筠請教演出方式、動作，甚至連擔任顧問的醫師也不放過。方宥心大笑說，原本是透過製作人與醫師溝通角色的病症，但因為自己問題太多，有一天製作人終於受不了、直接把醫師臉書給她，叫她直接連絡對方就好。

《烏陰天的好日子》編劇黃靜瑱曾是護理人員、也待過精神療養中心，她以自身的專業背景與觀察，寫出了這齣以精神療養院為背景的故事。她表示，「戲劇想要傳達給觀眾的是引起大眾對精神病患的重視，照顧一個精神病患的背後是需要龐大的家庭及社會組織來支持，如果我們身邊有遇到這樣的家庭，就算無法付出，也可以多點關愛」。《烏陰天的好日子》週一、週二晚間10點於客台、YouTube、酷瞧、KKTV、LiTV、LINE TV、公視影音網同步播出。

方宥心劇中因遇上渣男暴力對待導致身心受創。

(中時 )