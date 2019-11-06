世界12強棒球賽今（6）日中華隊對戰委內瑞拉的重要一役，中華隊派出旅日投手張奕先發，為了釋放張奕緊繃的情緒，隊友力拱張奕在球員休息室高歌一曲，這一唱讓他壓力釋放，隊友都說中華隊第2戰穩了！

被安排對上委內瑞拉的先發，張奕說，能夠先發對戰委內瑞拉實在很高興，他有針對情蒐資料做足功課。

張奕是上周知道自己要投這場比賽，他表示，已有不少學長指導他拉美球員都會直球攻擊，球來就打，沒有耐心等待變化球，擅於積極出棒，中華隊的學長鼓勵他這場比賽有機會可以贏球。

其實12強賽是張奕從少棒之後的第1場國際賽，也是張奕首次在這麼多台灣球迷面前投球，他心情上是怎麼調適？張奕指出，他會以平常心對待比賽，沒想很多、也不敢太興奮。

張奕將強調速差對付打者，他看情蒐了解很多打者的習性，然後思考投球對策，他沒有特別注意那個打者，不過，委隊有會跑的、會打的、會選球的專長球員，他都有掌握，知道怎麼對付。

由於張奕是個較悶的球員，在隊中個性較拘僅，於是由陳冠宇帶頭，力拱張奕唱歌，磨了很多天，總算在前天讓張奕開口唱日文歌了，讓他釋放情緒與壓力，因而可以預約贏下這場比賽。

(中時電子報)