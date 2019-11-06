今（6日）白天起東北風稍減弱，氣溫逐漸回升；台灣各地大多為多雲到晴。（林宜靜 攝）

氣象局今（6日）早針對18縣市發布強風特報。（圖取自氣象局網頁）

【氣象】東北部零星短暫雨 恆春落山偏風大

秋意濃！今（6日）台灣各地大多為多雲到晴，僅東北部地區及北部山區有局部短暫雨，氣象局今早也針對18縣市發布強風特報！值得注意的是，昨日輕度颱風「娜克莉」已生成，而今年第23號哈隆颱風則已經增強為強度颱風，此颱風已榮登今年西太平洋的「風王」。

今日清晨天氣仍涼，白天起東北風稍減弱，氣溫逐漸回升；台灣各地大多為多雲到晴，僅東北部地區及北部山區有局部短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

溫度方面，今日清晨低溫在各地低溫20～22度，白天高溫宜蘭約23度、北部及花東地區25、26度，中南部高溫上看30度以上，中南部日夜溫差仍大，外出請記得保暖。周四（7日）起北台灣氣溫開始有下滑趨勢，周六輻射冷卻影響，最低溫可至17～19度。

中央氣象局昨（5日）晚間8時宣布，原本位於南海的熱帶性低氣壓，生成為今年第24號輕度颱風「娜克莉」（NAKRI），未來以每小時4公里速度，向東南東進行。週末將直撲越南，對台灣不會有直接影響。受第24號颱風外圍環流影響，太平島及其鄰近海域易有９到１０級強陣風，請注意。

此外，今年第23號哈隆颱風則已經增強為強度颱風，強颱哈隆今晨2時中心氣壓905百帕，中心位置在鵝鑾鼻東方3090公里海面上，以每小時10公里速度向北進行，中心附近最大風速每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，已榮登今年西太平洋的「風王」，打破10月重創日本的「超級颱風」哈吉貝紀錄。

至於民眾關心的空氣品質，今日東北風稍減弱，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲嘉南沿海地區偶有強陣風發生，可能引發揚塵。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)