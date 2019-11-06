若搶不到期間限定優惠商品，可告知收銀員，領取延期券，待商品再次進貨後就能用優惠價購買 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多登陸台灣後，由於商品獨特性與多樣化，加上價格普遍較便宜，廣受民眾歡迎，但由於人潮實在太多，特價商品總是被秒殺，讓人抱憾而歸。不過有網友秀出一張神秘小白單，原來憑這張單子就能等特價商品再次進貨時，一樣享有優惠，讓眾人驚呼長知識。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享自己經驗，她表示自己沒搶到特價商品，但賣場服務人員跟她說，結帳時告知收銀員一聲，就會得到一張特價商品延期優惠單，就算優惠期間過了，憑此張單據，就能在特價商品再次進貨時，享有一樣的優惠，讓原PO忍不住大讚「好貼心的服務」。

不少網友紛紛留言感謝：「長知識了」、「原來有這功能」、「上了一課」，不過也有網友表示，這張小白單叫做「延期券(Rain Check)」，在國外大型賣場相當普遍，只要現場找不到廣告單上的特價物品，就能跟服務台要求索取，不過一張限量購買一份，單據只在30天內有效(除非商品30天內都沒到貨)，且限同一家店使用，而特價品若有標註「While Supplies Last」，就代表售完為止，不會再補貨，也拿不到Rain Check。

(中時電子報)