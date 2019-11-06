以〈痴心絕對〉、〈手放開〉等歌曲紅遍大街小巷的「情歌王子」李聖傑，出道20年來始終不缺女伴，但他從未認愛。10月25日晚間，本刊目睹李聖傑開車行經台北市羅斯福路左轉至新生南路時，與一輛電動機車發生擦撞，坐在副駕駛座的長腿正妹經紀人米雪，還很周到地幫忙處理車禍及送醫事宜，看來李聖傑即使花邊不斷，米雪仍甘願陪在他身邊。

10月25日晚間9點19分，本刊直擊李聖傑駕駛開了多年SAAB的愛車，行駛在羅斯福路。當他亮起左轉燈號，起步轉往新生南路時，有輛未依規定兩段式左轉的電動機車，突然從外側車道衝來，擦撞到他座車的右前方保險桿，十分倒楣。

事故發生的第一時間，李聖傑先是稍微倒車，接著和副駕駛座的長髮女先後下車，查看對方傷勢，所幸並無大礙。雙方在路邊討論了幾分鐘，達成不需報警處理的共識，就各自上車，陪同機車騎士前往台大醫院急診室檢查傷勢。

晚間9點34分，不到20分鐘的時間，李聖傑便抵達台大醫院，此時僅有副駕駛座的長髮女下車，本刊記者定睛一看，原來她就是有「長腿妹」稱號的李聖傑經紀人米雪。

接著只見米雪在急診室，處理受傷機車騎士的看診事宜，僅僅耗費12分鐘就完成，十分幹練。臨走前，米雪還親切地拍拍肇事者，似乎是要對方放心。到了9點50分，米雪一派輕鬆地離開急診室，走向李聖傑的停車處。上車前，她和李聖傑還一起查看被撞的保險桿，確認沒有太大的損傷後，兩人便駕車離去，結束虛驚一場的周五夜晚。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)