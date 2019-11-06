CTWANT 封面故事》偽單身揪男慶生 許光漢幽會女版周渝民

許光漢最近演出的電影《陽光普照》及戲劇《罪夢者》、《想見你》接連上檔，人氣跟著飆高。活動滿檔的他，被本刊直擊在10月31日、他的29歲生日當天，從下午遊蕩到晚上，大半天都是一人獨處。不過別以為他真的如此享受孤單，因為9月19日晚間9點左右，許光漢與被指「神似周渝民」的平面模特兒施宇屏（屏屏），可是在電影院約會直到深夜近12點，一點也不寂寞。

9月19日晚間9點左右，已是偶像劇男一的許光漢，現身台北市松菸文創的美食街。戴著黑色漁夫帽、揹著後背包的他，用完餐就準備進電影院看戲，身邊跟著一個頭戴白色棒球帽的女生，兩人的低調裝扮，反而更引人注目。

許光漢與白帽女一同進了電影院，11點38分散場時，兩人先是一起離開影廳，但接著便時而並肩、時而分開走，沿途不停地左顧右盼。本刊記者仔細一瞧，這位跟著許光漢躲躲藏藏的白帽女，原來是小有知名度的平面模特兒屏屏；兩人連搭電梯也小心翼翼，早一步走出電梯的屏屏，等隱身人群的許光漢也出了電梯後，先以眼神交會，接著一前一後走出梯廳。

離開梯廳後，許光漢與屏屏選擇避開人潮，往園區的舊建築方向走去。此時外頭正在飄雨，已是閉園狀態的園區，僅有零星燈光照明，除了這對小倆口，沒有旁人在園區閒逛，正是談心的好時機。

但許光漢與屏屏穿過園區，走到外頭的人行道時，路人漸漸變多，兩人立刻一前一後分開走，直到確定沒有其他人時，才又靠在一起說話，朝著文創大樓方向走去，因為雨勢變大，兩人轉進大樓下方避雨兼等車。許光漢一邊陪著屏屏，一邊不停掃視四周，只要發現有人靠近，就迅速與女生分開，雖然沒有任何肢體接觸，但從他們謹慎卻欲蓋彌彰的行徑看來，兩人恐怕不只是朋友。

等車時，許光漢與屏屏雖話題不斷，卻始終保持「安全距離」，微妙的曖昧氛圍在兩人間流竄。直到11點51分，一輛白色休旅車抵達，許光漢送女生上車後才自行離去，結束這場高度戒備的電影約會。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)