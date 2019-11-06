CTWANT 火線追擊》「聖母」打死人 揭台灣史上最大邪教信眾失蹤案

創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」、並自稱「聖母」的林欣月（林女、61歲），今年4月教唆信眾把想脫離邪教的26歲方姓女子活活打死，警方在8月將林女逮捕，法院也將她裁定羈押，但本刊調查發現，許多信眾加入此邪教後，將自己的親友一起拉進邪教信奉林女，原以為全家可以一起見證神蹟、成仙成佛，沒想到卻是踏進地獄，如今至少還有11人進入邪教後即人間蒸發，生死未卜。

本刊調查，林女原是公家機關約僱資訊人員退休，2008年自組「中華白陽四貴靈寶聖道會」後不但誑稱「聖母」還開起公司、印書籍跟制服，藉宗教之名，控制信眾心靈。

今年4月在中國廣西南寧，林女指示台灣信眾方女要留宿道場，因方女私下外宿，林女認為她被外靈入侵，命令方女躺在地板，教唆兩名幹部用腳猛踹，導致方女肝臟破裂而死，林女等人隔天隨即搭機逃回台灣。

林女還教唆一名中國籍男信徒向公安自首，宣稱因情感糾葛誤殺方女，後來方女父母透過朋友向台中地檢署檢舉，今年8月終於逮到主嫌林女，並救出19名受害者，至於還有多少失聯失蹤的受害人則難以統計。

世上最痛的莫如骨肉至親下落不明，女魔頭林欣月不顧他人死活，拿宗教信仰充當護身符，先吸光信徒的積蓄，再誘拐信眾斷絕家庭關係，甚至害死無辜生命，這招心靈控制大法，已讓至少10多人失蹤，司法檢調機關若不積極介入，這些無辜的生命恐將墮入地獄，難以挽回。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，檢方當時向法院二度聲押林女才獲准，林女現關在台中看守所等候應訊，但她對任何問題都打死不承認，目前積極朝向傷害致死罪偵辦，細節待檢方通盤調查結束再依法起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心偵五隊隊長賴英門也說，由於涉案人是受害者也是加害者，案情複雜且涉案者眾，過往案例中相當少見，還須抽絲剝繭，盡快找到失蹤者的下落才能更進一步釐清。（未完）（記者／宋柏誼、馮緯瀚）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)