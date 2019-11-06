原PO分享一張釣蝦場的照片，大家的目光卻都聚焦在穿著黑絲襪的正妹身上，更有眼尖的網友瞥一眼即開玩笑說，「這不是林口的淑君阿姨嗎？」（上圖/摘自加藤軍路邊隨手拍FB。中、下圖/摘自蔡淑君FB）

近日有網友瘋傳釣蝦場的照片，原ＰＯ想問釣蝦的價錢，但是大家的目光卻都聚焦在穿著黑絲襪的正妹身上，更有眼尖的網友瞥一眼即開玩笑說，「這不是林口的淑君阿姨嗎？」，被暱稱「林口淑君阿姨」的國民黨新北巿議員蔡淑君看了也嚇一跳，直呼真的有像。

近日，有網友在臉書社團「加藤軍路邊隨手拍」分享一張釣蝦場的照片，他問說：「這裡釣蝦一小時多少啊？」PO文一出後，許多人還認真看招牌回答原PO的問題，但是有更多老司機懂原PO的哏，把焦點放在照片中的兩位身材火辣、穿著黑絲襪的正妹上面，紛紛留言說「我終於知道你為什麼愛釣蝦了」、「這間的蝦很重鹹」、「馬上釣一波」。

照片中的黑絲襪妹，網友因為其神韻、臉蛋、烏黑亮麗長髮，外加瀏海妹妹頭，撞臉新北市林口的議員蔡淑君，歪樓開玩笑說「這不是林口的淑君阿姨嗎？」、「淑君阿姨4ni？」，但立刻有人貼出新北市議員蔡淑君的粉專，幫忙澄清說，「阿姨去泰國，好像剛下飛機」。

身為國民黨新北市林口議員的蔡淑君，經常透過臉書替林口的網友解決問題，被暱稱為「林口的淑君阿姨」。蔡淑君看了這張遭到瘋傳的照片也嚇一跳，猛然一瞥跟她長得還真的有點像，但她說那名穿黑絲襪的女子不是她。她先前剛去泰國參拜四面佛，為了替即將進行手術的父親祈福，而她4日時才剛從泰國返台。

(中時電子報)