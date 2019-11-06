安晨妤和張劭緯屢傳婚變。(圖／本報系資料照)

安晨妤臉書發聲明。(圖／翻攝自安晨妤臉書)

「元祖少奶奶」安晨妤去年才和兒子的羽球教練傳緋聞，更扯出學歷造假等負面醜聞，但事後她出面澄清，夫妻關係還是很好，想不到現又再度鬧婚變，這次是老公張劭緯被爆結婚多年來，背著安晨妤偷吃，還被拍下淫照與影片，對此，安晨妤也硬起來提告「通姦」。

安晨妤和「富二代」、元祖食品少東張劭緯結婚13年，看似甜蜜幸福，想不到卻驚爆婚變，據《鏡週刊》報導，安晨妤今年生日當天，意外收到老公性愛照及影片，內容鹹濕不堪入目，讓她當場崩潰，據悉，張劭緯婚外情對象，是元祖競爭對手大黑松小倆口的千金邱威樺。

2人從6年前就開始暗通款曲，不僅一起親暱打球、多次出國遊玩，甚至到旅館開房間，在浴室玩起自拍，更買了情侶對戒，而張劭緯私下都稱她「寶貝」，有段時間以看診為由，固定星期二晚上約會。

而稍早，安晨妤也在臉書發聲明，表示已對張劭緯和邱威樺提出「通姦罪刑法訴訟」，目前已進入司法程序，聲明中也直指老公行為失當，並希望張劭緯出面解決小孩後續育養問題和欠她的2200萬元債務，而她現在生活重心在孩子上，希望老公能盡到父親應盡義務，最後喊話「希望老公早日回歸家庭」。

(中時電子報)