怎麼會有這麼善良的人？有一名家住台南歸仁高齡九旬的老翁，因為在報紙上看到一則「老父母失能3幼女營養不良」的新聞，竟從台南的歸仁坐火車到彰化火車站，接著在火車站手拿著那張報紙逢人就問報紙上的那家人在哪裡？台灣心義工團的義工接到消息後，連忙去接這名阿公。

阿公就是看到這篇報導，沿路拿著報紙問人知不知道這個地方(圖/取自中時電子報)

阿公告訴義工，他先是坐公車到台南火車站，接著再坐到彰化火車站，但是他不知道報紙上的人家在哪，所以只能逢人就問。在義工帶著阿公前往目的地途中這名歸仁阿公還拿出一萬塊錢塞給義工，表示他們也非常辛苦，阿公的溫暖與善良令義工當場落淚，頻頻表示希望阿公留著自己用。然而阿公非常堅持他告訴義工，他這麼大老遠來到這裡，就是有這個心。最後義工拗不過阿公，感動的將錢收下。

義工帶著報導上的地方，目前該戶人家正在重建當中。義工帶著阿公仔細的看著建造工程，一路上擔憂的阿公再見到屋主一家後，終於露出了笑容。並露出欣慰的笑容。

這是歸仁阿公的尋善之旅，儘管路途遙遠，但他只是單純的想要傳達一份令人溫暖的關心，和一份愛。

(中時電子報)