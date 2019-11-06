台南有一名阿公從歸仁坐公車又坐火車到彰化，只為了行善。他溫暖的行為不僅令義工頻頻落淚也令網友們深深的感動，而讓這名「歸仁阿公」如此牽掛的就是家住在彰化縣二林的鎮的陳男一家。

(圖/取自社團法人台灣心義工團 FB)

陳男獨自帶著3名孩子和失能的老父母，一家六口住在這簡陋的矮房中，上頭僅有帆布遮掩，完全無法遮風避雨。這間屋子沒有電視、沒有廚房連衛浴也沒有，若要如廁僅能在草叢中解決。台灣心義工團知道此事後，決定號召義工替陳家蓋房，此舉引起了廣大的迴響，全台灣約200名義工陸續到場幫忙，其中一位就是「歸仁阿公」。

據了解，陳男離婚後帶著3名年幼的女兒，因為經濟狀況欠佳，老二、老三皆有營養不良的跡象。當義工問小女孩想不想有新的家時，小女孩立刻大聲的回答「想～」，在她們打勾勾時，小女孩小聲地說：「叔叔阿姨不能騙我喔」。令人感到鼻酸。

一個人努力撐起全家的陳男在得知大家的善心後，忍不住落下男兒淚。在全台灣義工的幫忙下，這棟「愛心之屋」將在本周末完成，而這些孩子們也將會有一個溫暖，設備俱全的家。不再需要擔心冬夜的寒風與落雨。

就從台南獨自坐火車到彰化，找不到所在地請求警察幫忙，最後如願將善款捐到台灣心義工團工作人員手上，感謝他們的善心。

(中時電子報)