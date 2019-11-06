中國國民黨總統2020參選人韓國瑜昨走訪苗栗縣，為地方立委候選人站台支持，參選苗栗第一選區（海線）的立委參選人陳超明受訪時就表示，「只有韓國瑜明年順利當選，國民黨重新執政，台灣加入區域經濟組織，才可能有改變」，但他也坦言，「不論選前選後，挑戰都很大」。

韓國瑜「傾聽之旅」昨抵苗栗縣，上午從竹南鎮龍鳳宮出發，接連參拜通霄鎮白沙屯拱天宮、苗栗市玉清宮、頭份市永貞宮等山、海線4大宮廟。抵龍鳳宮時，由立委陳超明、徐志榮、苗栗縣長徐耀昌等人陪同，從牌樓走進廟前廣場，一路上受到大批支持者熱情簇擁高喊「凍蒜」。

據《中評社》專訪國民黨立委陳超明，他表示「台灣想要改變」，「只有韓國瑜明年順利當選，國民重新黨執政，台灣加入區經組織，才可能有改變」，但他也坦言，「不論選前選後，挑戰都很大」。而被問及對兩岸最重要的經貿協議ECFA是否有可能還有後續？陸方有無可能繼續維持？陳說，這可能還是要等韓明年選上再討論。

陳超明，係苗栗縣人，自2012年以來即代表國民黨當選立委，今年再度尋求連任，選區為第一選區（海線），範圍涵蓋竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、三義鄉等8個鄉鎮。而對手民進黨這次則是徵召苗栗縣議員羅貴星出戰。

(中時電子報)