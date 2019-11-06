妖西一番話引來許多不滿蔡英文的網友回應。(擷取自妖西臉書)

2016年總統大選，民進黨推派的蔡英文以及副手陳建仁以689萬4744票勝出。前太陽花成員妖西(劉敬文)在臉書感嘆稱回想2016年初，那個時候他絕對想不到三、四年後台灣政治會變成現在這個樣子。這番話也引來許多不滿蔡英文的網友回應。

2016總統大選，共有三組人馬參選，英仁配最終以689萬4744票當選為第十四任總統、副總統，得票率56.12%；朱玄配獲得381萬3365票次之；宋瑩配則以157萬6861票墊後。這次選舉也打開民進黨第二次執政的局面，創下該黨歷年最高得票，民進黨各縣市得票與對手的差距皆是所有選舉最高的。這也是中華民國歷屆全民直選總統大選投票率最低的一次。

妖西昨在臉書指出，回想2016年初，那個時候他絕對想不到三、四年後台灣的政治會變成現在這個樣子，「真的蠻哀傷的」。

網友則紛紛有感而發表示「只有一個感覺...政客騙術越來越厲害了」、「2012&2016一起養小豬的時候」、「2012、2016民進黨推誰我就投誰，推西瓜也投，對蔡真的不了解，我真不應該投她」、「只要再努力一點，一定可以拉下蔡」、「蔡英文連任成功會更慘」、「民進黨今天是爛到成為一個只會吃國家財產、社會資源的大怪物」。

(中時電子報)