網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

韓總洗衣篇｜傾聽之旅小花絮

國民黨總統參選人韓國瑜3日無公開行程，當晚刊出自己回家洗衣影片，成各界討論焦點。支持者看得開心，綠營卻見縫插針攻擊，讓韓粉氣憤不已大罵：「貓奴千金大小姐看不起洗衣的庶民？」痛批總統蔡英文與閣揆蘇貞昌若再酸，將會離人民更遠。

韓國瑜在臉書刊出洗衣影片，讓韓粉大讚可愛、親民、接地氣，蔡英文卻痛批這是每天在家做的事情，不知為何要公布出來？蘇貞昌也酸韓之前說「平日拚市政，假日拚選舉」，現在一請假，每天都變假日了。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「貓奴千金大小姐看不起洗衣的庶民？韓國瑜忙裡偷閒開直播洗衣服，千金大小姐和四尾土龍院長酸到不行？是啊！韓國瑜和我們大部分庶民一樣，要自己洗衣服，我們請不起管家，請不起六萬御廚，你就笑吧！繼續嘲笑庶民，繼續說年輕人懶惰、不可靠！我真想看看你離人民有多遠？」

文章一出，讓不少韓粉大感共鳴，紛紛回應：「洗衣服也可以酸，說實話我蠻佩服綠毛的」、「蔡總統也可以在吃法國料理的時候開始播啊！」「唯一支持韓國瑜」、「因為他她們又不曾自己洗貼身衣物，都由政府出資請專業人士在幫忙這種小事，認為這種是下人的工作啊！由此可見怎麼可能會去瞭解庶民，幫助庶民呢？」

(中時電子報)