台北市文山一警分局員警王柏鈞，涉嫌夥同男子洪清瑞、林敬富，自稱「維安查報隊」成員，並假冒調查局台北市調查處大安站組長身分，向新店80歲廖姓建商宣稱已掌握他包養小三的證據，將揭發偵辦其婚外情醜聞為由，一再向建商索款，詐騙金額逾6、700萬元，其中有一筆就騙走500萬元，檢調昨天約談林、洪、王3人到案，訊後將洪清瑞、林敬富2人聲押禁見，另諭令王柏鈞交保120萬元。但王員籌錢到今天凌晨1點30分，都無法湊足交保金，檢察官立刻再開庭將他向法院聲請羈押禁見。

據了解，被騙的廖姓建商在業界小有名氣，目前已退休，他因去年間被自稱是北市調查處大安站某組長、以及「維安查報隊」成員，宣稱已掌握到他長期包養小三，有婚外情的具體事證，暗示他拿錢來擺平此事。

廖姓建商誤信此事，在去年多次交付給自稱是大安站組長、「維安查報隊」成員20萬、50萬元不等金錢、甚至曾經一次支付500萬元，希望這些人罷手，不要揭發或偵辦此事。

事後廖男拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療，廖男女兒帶老父向台北市調查處檢舉，才發現向他索款的大安站組長是假冒的，始知受騙，市調處大安站因同仁遭人冒名對外詐騙，展開蒐證調查，查出洪清瑞、王柏鈞及林敬富3人涉案，其中王男是北市警文山一分局員警。

市調處蒐證後，今在北檢指揮下搜索3人的4處相關地點，並約談3人到案。

(中時電子報)