「怎麼樣吃才不會得到大腸癌？」基隆長庚肝膽胃腸科醫師錢政弘說道，自己最近常被問這題，所以他提供一個答案，「每週吃2到3份魚！」能讓罹患大腸直腸癌的機率少12%。原因推測跟魚的Omega 3多元不飽和脂肪酸含量高有關，且脂肪多的魚，防癌效果略優於脂肪少的魚。

錢政弘在臉書指出，這項長達14.9年歐洲最新研究報告，其研究分析顯示：

1.每周吃魚和貝類總量超過357克（等同2到3份）的人，比低於65克（少於1份）的人，罹患大腸直腸癌的機率少12%。

2.每周吃100~200克的魚，罹患大腸直腸癌的機率少7%。

3.脂肪含量多的魚，防癌效果略優於脂肪含量少的魚。

4.吃魚的好處推測跟魚的Omega 3 多元不飽和脂肪酸含量高有關；此外，魚類富含維生素D、維生素B12 、硒和特殊氨基酸也是原因。

錢政弘補充，一份的魚約100克。脂肪含量多的魚包括沙丁魚、鮭魚、鯖魚、鮪魚、鯡魚等；脂肪少的如：鱈魚、鱸魚、比目魚、吳郭魚等；貝類例如蝦，貽貝，扇貝，魷魚等。且魚類並非只限上述的這些，即使是脂肪較少的魚，也具有預防效果的，因此鼓勵大家吃不同種類的魚。

(中時電子報)