嘉義市長黃敏惠到甲子園出外景。

世界十二強棒球錦標賽開打，昨晚中華隊也順利拿下開門紅，但賽前各縣市市長為中華隊加油的影片竟被拿出來討論；主持人劉寶傑在政論節目上怒批高雄市長韓國瑜，認為他在加油影片中比起其他縣市長「完全不用心」！

真的是「沒有比較就沒有傷害！」劉寶傑表示，全台22個縣市首長都應邀拍攝了為中華隊加油的影片，每個縣市長都別有用心，如嘉義市長黃敏惠就到阪神甲子園出外景，因為當年嘉義KANO棒球隊是台灣第一個打進甲子園的棒球隊，具有非凡意義；屏東縣長潘孟安更在應援片中一人分飾多角，在市長辦公室裏做出各種棒球動作，配上華麗特效為中華隊加油；連台北市長柯文哲都請出熊讚以及學姊一起拍影片；每個縣市首長都卯足全力來為中華隊加油，但是，高雄市長韓國瑜呢？

劉寶傑氣炸了，表示韓國瑜不僅在特效、後製、編排上不如人，連格式都跟別人不一樣！他說，韓國瑜的影片不僅沒有出外景、沒有字幕讓人方便觀看，竟然連拍攝都是用手機直式拍攝，就你最特別！直批韓國瑜「連加油都打混！他到底在忙什麼！」比起其他縣市首長，在應援上完全不用心！

台北市長柯文哲為中華隊加油。

屏東縣長潘孟安為中華隊加油。

(中時電子報)