連千毅求包養子涵 「每月10萬週陪2日」遭冷拒

直播女翁子涵捲入「連千毅之亂」，遭起底假千金、賣淫等黑歷史，還傳出是靠前馬來西亞富商男友「華麗轉身」。如今，精神科名醫李光輝自己跳出來，自曝兩人曾交往2年，更盛讚子涵單純又善良，還很會幫公司賺錢。

李光輝是知名精神科醫師，不過他前年遭檢舉，販賣未上市「光輝生命醫學公司」股票，涉嫌「印股票換鈔票」，不法獲利超過上億元，遭台北地檢署依違反證交法、背信、詐欺等罪嫌起訴。

李光輝大方向《鏡週刊》坦承曾和子涵交往2年，兩人不但是相差32歲的「父女戀」，還且還是老闆與員工的「辦公室戀情」。兩人會結緣，竟是李光輝自己向女方搭訕。

李表示，2013年某天，他在台北車站遇到剛滿18歲、正擔任車展showgirl的翁，驚為天人，主動搭訕，表示希望翁到自己的生醫公司應徵行政人員。翁之後果然去李公司擔任櫃臺人員，兩人也發展出辦公室戀情。

李光輝盛讚子涵是個本性單純、善良的好女孩，在公司任職期間，還幫公司賺了不少錢。

(中時電子報)