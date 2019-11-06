直播女翁子涵捲入「連千毅之亂」，遭起底假千金、賣淫等黑歷史，還傳出是靠前馬來西亞富商男友「華麗轉身」。如今，精神科名醫李光輝自己跳出來，自曝兩人曾交往2年，更盛讚子涵單純又善良，還很會幫公司賺錢。
李光輝是知名精神科醫師，不過他前年遭檢舉，販賣未上市「光輝生命醫學公司」股票，涉嫌「印股票換鈔票」，不法獲利超過上億元，遭台北地檢署依違反證交法、背信、詐欺等罪嫌起訴。
李光輝大方向《鏡週刊》坦承曾和子涵交往2年，兩人不但是相差32歲的「父女戀」，還且還是老闆與員工的「辦公室戀情」。兩人會結緣，竟是李光輝自己向女方搭訕。
李表示，2013年某天，他在台北車站遇到剛滿18歲、正擔任車展showgirl的翁，驚為天人，主動搭訕，表示希望翁到自己的生醫公司應徵行政人員。翁之後果然去李公司擔任櫃臺人員，兩人也發展出辦公室戀情。
李光輝盛讚子涵是個本性單純、善良的好女孩，在公司任職期間，還幫公司賺了不少錢。
(中時電子報)
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