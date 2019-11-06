NBA聯盟宣布老鷹前鋒約翰科林斯因為違反禁藥，決定開罰禁賽25場。約翰科林斯坦承自己的過錯，希望球迷與家人能夠原諒他。

約翰科林斯的禁賽令從今天與馬刺之戰開始，預計至12月24日與騎士之戰結束，這也是繼籃網威爾森錢德勒以及太陽艾頓之後，第三位因為違反禁藥而遭到禁賽的NBA球員。

約翰科林斯表示，「我向來都非常小心，不知道為什麼會吃進違禁品，導致被檢驗出陽性反應，目前正在考慮提出申訴，希望能盡快回到球場上幫助球隊贏得勝利。」

老鷹本季開打至今2勝5敗，約翰科林斯表現出色，平均每場比賽上場32.2分鐘，繳出17.0分、8.8籃板、2.0阻攻、1.6助攻、1.0抄截的攻守數據。

根據NBA薪資專家馬克思表示，約翰科林斯在被禁賽的25場期間將將損失610582美元，也就是平均每場比賽損失24423美元，約74.1萬台幣，可說是損失嚴重。

(中時電子報)