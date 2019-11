聯合國最新報告指出,貿易戰讓陸美兩國兩敗俱傷,當中美國上半年從大陸進口受關稅影響的商品大幅減少350億美元,美國消費者受害最深,不過台灣受惠貿易轉移,成為這波關稅戰中的最大受益者。

陸美貿易戰讓消費者受害最深。

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)昨(5)日公布陸美貿易戰最新研究成果,這份報告以《美國關稅對中國貿易及貿易轉移影響》(Trade and Trade Diversion Effects of United States Tariffs on China)作題,聚焦2019上半年美國加徵大陸商品關稅對兩國的貿易影響以及對其他國家貿易轉移的效果,報告並未涵蓋最新一輪美國對陸開徵的關稅措施。

根據聯合國發布的新聞稿及香港《南華早報》報導,美國上半年自大陸進口被加徵關稅的貨品減少了350億美元,從去年的1,300億美元驟降至950億美元,減幅超過1/4,當中受影響最大的是辦公室機器及通訊設備,下滑了150億美元。

受關稅影響,美國進口商轉從其他國家尋找替代品,其中台灣是這波貿易轉移最大受惠者,今年上半年台灣出口美國商品金額增加了42億美元,當中大多是辦公室及通訊設備,位居各國第一,其下依序為墨西哥、歐盟、越南,出口美國貨品金額分別上揚35億、27億、26億美元。

不過其他國家製造商並不能完全取代大陸龐大的出口引擎,報告說,大陸流失的350億美元訂單中,其他國家也僅吸收了當中的63%,相當於210億美元訂單,剩餘的140億美元不是完全損失就是轉移至美國本土製造。

值得注意的是,大陸廠商仍保有原本75%美國進口商訂單,顯示即便被加徵關稅,大陸製造仍有一定優勢,報告說,許多美國買家仍不願尋找替代廠商,不過隨著關稅戰持續,他們最終可能仍得尋找替代方式。

報告還指出,關稅戰讓兩國兩敗俱傷,除了上述雙邊貿易額大幅滑落、造成貿易轉移至他國情形,美國方面的損失多和物價上揚有關,大陸方面的損失則和出口減少有關。研究結果再次證實,進口商轉嫁成本,美國消費者受害最大。研究也發現,自今年第2季起,大陸出口商也開始吸收關稅成本,他們平均降低出口商品售價高達8%。

這份報告僅聚焦今年上半年美國對大陸商品課徵關稅的效果,並未涵蓋夏天兩國間最新一輪的關稅措施,也未探討北京對美國商品調高關稅的後果,文章提出警告,北京對美商品開徵關稅將同樣影響到大陸消費者及美國出口商,如果關稅戰加劇,雙方的損失將更為嚴重。

(中時電子報)