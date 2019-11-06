國民黨總統參選人韓國瑜連日環島傾聽基層民意，也拜訪產業界了解業者所需，6日行程來到新竹市，原本早上參訪台揚科技列為公開行程，但廠商考慮產品製程有保密條款，與韓國瑜競選辦公室溝通後，改為不對外公開的參訪及會議，而後續原訂的城隍廟參拜、關帝廟關懷弱勢、參拜竹蓮寺、清大博士生直播及晚上的聯合總部揭牌典禮則照原訂規畫進行。

據了解，台揚科技昨天臨時與韓競辦聯繫，表示該公司有產品生產機密製造中，不便開放媒體拍攝，經過溝通，競辦昨晚對外公布6日上午10點的竹科行程改為不公開閉門參訪，其他行程則照原訂規畫。

韓國瑜上午11點25分將前往新竹城隍廟參拜，接著到廟旁的柳家滷肉飯幫忙行銷在地米粉、貢丸美食。

下午3點10分抵達關帝廟圖書館，關懷弱勢議題，4點10分參拜竹蓮寺，接著與清大博士生針對青年議題開直播；傍晚5點10分則到北區經國路一段675號參加新竹市聯合總部揭牌典禮。

(中時 )