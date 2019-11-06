國民黨總統參選人韓國瑜，3日無行程，當晚在家刊洗衣服影片成各界焦點。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，此前民進黨其實是有點緊張的，但影片一出不僅他們心態轉變，就連多個挺韓社團都將轉向挺總統蔡英文了！就他所知，這些社團橫跨宗教等領域，足以影響20、30萬張選票。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》表示，從民調來看他們本來認為是「六四開」，民進黨在韓國瑜刊洗衣服影片前，其實是有點緊張的，但看了韓這兩天的荒腔走板，頓時心態有了轉變。

吳子嘉更爆料，某些社團現在已經開始準備「大逃亡」了！像是一些宗教社團或其他社團。他們手上影響的票都是20、30萬，他們原先都是挺韓國瑜的，但現在已經非常具體的提出準備要離開韓國瑜、往支持蔡英文的方向移動了。

不僅如此，吳子嘉更強調，幾個社團負責人已向他透露出正式、正面往蔡英文方向移動的跡象，可見這場「逃亡潮」已經開始了！這場「大逃亡」的初期現象已不可挽回，而這也會害國民黨局勢一發不可收拾。

(中時電子報)