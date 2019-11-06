模特兒出道的日本藝人池端玲名來台發展4年，在中視電視劇《美好年代》飾演臺日混血校花蔣安妮闖出知名度的她，靠出色演技和實力紅回日本，而昨（5日）過32歲生日的池端玲名，則曬出手寫信宣布結婚，並拋下震撼彈「我的身體來了一個新的生命。現在我懷孕中。」

池端玲名昨晚曬出中、日文手寫信，表示在自己32歲生日要宣布大事「就是⋯我結婚了。」池端玲名表示這一年發生了很多事，因為父親罹癌、她每週都要飛回北海道陪爸爸化療，這段期間有男友在旁陪伴、鼓勵她，兩人因此決定攜手踏入下半人生。

小倆口原本打算在池端玲名爸爸身體好轉時辦婚禮，未料爸爸病情惡化辭世，不過池端玲名指出「但是爸爸給我了一個很大的禮物⋯就是我的身體來了一個新的生命。」池端玲名感性說：「我相信⋯肚子裡的新生命是爸爸給我最好的禮物。」

池端玲名震撼宣布閃婚、懷孕還有爸爸辭世，她表示「真的對不起讓大家驚訝了。」同時，池端玲名也呼籲外界繼續支持「我會繼續努力加油工作的。因為我愛工作！」

(中時電子報)