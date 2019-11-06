北屯區的「順天景美」針對民眾高度關注的空汙議題，提供與日本空汙防制領導品牌TORNEX合作的先進配備。（盧金足攝）

還沒存好人生第一桶金，不敢買房子？台中市建商推出預售新案大打銷售大戰，看準客戶需求，優惠方案超吸睛；包括總太、永福、順天、坤悅開發等品牌建商，加碼推出「簽約送傢俱」、量身打造「客製設計宅」、買就送「日本Tornex外氣清淨機」，以及「低總價精裝」透天別墅，眾多優惠方案成功拉攏消費者關注，帶動房市買氣熱絡。

民眾購屋多優先決定買房預算，而小資成家比例逐年增高，因此低首付成為市場上最常見的銷售策略，降低民眾購屋初期付款壓力，但實際上房價總額並無減少，若錯估財力規劃，在交屋後，包括裝潢、傢俱、貸款等雜項花費，反而成為一筆龐大負擔。

台中建商打出買屋送裝潢、傢俱等優惠方案吸客，透過建商大量發包，建材議價，又能併入房價貸款，節省消費者荷包，且透過建商統一管控工程進度，節省裝潢時間，對首購族來說，負擔相對輕鬆許多，吸引不少人選擇。

位在北屯區的11期總太集團旗下永福地產「洲際W」，公設以全齡化為主軸規劃46項設施，打造600坪獨棟休閒運動會館，近期推出限量「客製設計宅」，配合知名系統傢具與專屬設計師量身訂製，提供設計裝修諮詢，從客廳電視牆、餐廳系統櫃、主臥室床頭化粧櫃、孩子房衣櫃書桌櫃、衛浴鏡櫃等，一條龍服務解決交屋後裝修費，主打第一年免費代管

，業者預估將為客戶省下近37％購屋預算，受首購族青睞。

而北屯區總太地產延續「總太2020」的銷售熱潮，最新作品「聚作」現正預約中，基地面積廣達6000坪，預計總戶數仍將逼近千戶，總銷約65億元，是區內僅存1字頭房價；目前推出限時活動，簽約即送北歐風格設計傢俱的「家聚禮」，款式任選，高CP值吸引不少購屋族預約賞屋。

同樣位於北屯區的「順天景美」，針對民眾高度關注的空汙議題，與日本空汙防制領導品牌TORNEX合作，每戶配備日本Tornex醫療等級的外氣清淨機，能自動整合室內環境感測控制，24小時自動換氣並有效過濾PM2.5懸浮微粒，目前全案銷售破七成。

此外，房市銷售長青樹的透天別墅，以太平泓大重劃區為房市最火熱區，上市建商坤悅開發推出的「迎新墅」，打出區域內超低總價1288萬透天，規劃59戶造鎮級別墅，有別於透天多以毛胚屋交屋，「迎新墅」規劃5大房房型可客製化依客戶需求做變動，精工木地板、衛浴與廚具系統，通通替住戶包辦到好。

建商表示，以「迎新墅」價格在透天型產品中屬低總價區間，且搭配標準裝修可大幅節省時間與金錢的花費，相較於大樓社區，省去每月額外支出管理費與購買停車位的成本，在房市獲青睞。

(中時 )