國道3號上午7時48分發生嚴重車禍，一台大貨車在北上156.6公里近苑裡交流道出口，正要下交流道時，突然失控，連續追撞前方近10台自小客，現場一片狼籍。所幸警消到場搶救，發現6人輕傷送醫，現場事故已於8時57分排除，確切事發原因仍待釐清。

(中時電子報)