國3大車禍 大貨車失控追撞10車 09:102019/11/06 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國三大貨車追撞10車 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號上午7時48分發生嚴重車禍，一台大貨車在北上156.6公里近苑裡交流道出口，正要下交流道時，突然失控，連續追撞前方近10台自小客，現場一片狼籍。所幸警消到場搶救，發現6人輕傷送醫，現場事故已於8時57分排除，確切事發原因仍待釐清。 (中時電子報) #交流道 #現場 #10 #追撞 #大貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 選前花錢不手軟！蘇貞昌拍板國1增設交流道 14:112019/11/03 生活 蘇貞昌送苗栗大紅包 允諾3交通建設 14:172019/11/03 生活 政院再撒1.7億 國道增造橋交流道 04:102019/11/04 政治要聞 偷賣別人的東西不用動手 還是被抓了 18:092019/11/04 社會 大陸展示多種空軍教練機 18:212019/11/04 軍事 金烈海域強風狂飆 大、小金末班船異動 19:262019/11/04 生活 蘋果承諾投入25億美元對抗加州住房危機 08:332019/11/05 財經 現代汽車推年終優惠購車方案，最高優惠達10萬元 11:232019/11/05 財經 「我女友快生了！」中市警急叩119 助孕婦順利產下女嬰 16:562019/11/05 社會 土城車頭突冒煙起火 駕駛急下車幸無人傷亡 18:382019/11/05 社會 社會熱門新聞 縣長受困西濱3車連撞？ 車主求援照曝光「是惠美嗎？」 - 萬象 太陽花國賠徐國勇轉向 宅神心疼：轉彎哥快變風車了 - 社會 幽靈船3年載走百人 東協廣場火警 燃起台中人24年前恐懼 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 指黃文財鬥李佳芬 黃光芹不起訴理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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