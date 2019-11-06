俄羅斯海關日前逮捕了一名女子，原因是該名女子行為與走路姿勢太過詭異，沒想到海關檢查後竟發現該名女子的鞋子中竟藏有將近2公斤的重的黃金。

據《法新社》報導，西伯利亞東部地區海關當局發言人博伊科（Marina Boiko）表示，當時海關之所以會注意到這名女子是因為她的神情非常緊張，而且走路姿勢略為怪異，博伊科在聲明中表示「這名年輕女子一步一步走路，不太自然。」因此才將她扣留。卻不想，在搜查時竟發現她的一雙鞋子中藏了8塊金塊，總重量將近2公斤。根據市價，女子腳上這8塊黃金價值7.9萬美元，相當於台幣240萬。

調查後，他們發現這些金塊皆是非法製成，缺少了必要的證明文件。俄羅斯當局以刑事案件展開調查，目前可知這名女子是接受了一個中國人的要求，試圖走私黃金出境。而博伊科則表示，今年初以來，官員已經多次逮捕到試圖將黃金走私至中國的俄國人。

(中時電子報)