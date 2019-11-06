又到了感冒的季節，每年流感大約在11月底進入流行高峰，由於每年都有100多人死於流感併發症，1000多人因流感併發症住院治療，流感的威力不容小覷。中醫講究個人體質的差異，若要以中藥材調體質，建議還是請醫師開立中藥材服用。此外，在平日的飲食上，可以依據食材的性味不同，保養身體。

針對不同體質，台北市立聯合醫院中醫醫療部婦科主任廖麗蘭提供10種食物，最為對抗感冒的參考：

❶蔥

陽氣不足的體質虛寒者總是怕冷、手腳冰冷、容易感冒、頭暈、臉色蒼白，若發現有輕微感冒現象，初期症狀如流清鼻涕、身體有點痠痛，可以用蔥白泡熱開水喝，讓身體微微發汗，促進全身血液循環，強化身體抵抗力，對抗病菌。

❷茴香菜

絕大多數的蔬果性味偏涼，但茴香菜則屬辛溫。虛寒體質者多吃茴香菜可以祛瘀活血，活化氣機，升發陽氣。

在料理茴香菜時，可以放點薑片，再和麻油、茴香菜拌炒，讓辛溫的效果更強，很適合血瘀體質的感冒初期病人，可以祛瘀活血、通氣活絡，身體自然變得強壯了。

❸菠菜

雖說養肝有助升發氣機，但虛寒體質者易失眠、眼白比較白、唇色白、易心悸、頭暈、經血量不足，經常氣血不足、血紅素不足，就如同植物生長的土壤缺乏肥料，容易營養不良，身體抵抗力就不足。

菠菜是補血滋陰之品，國外學者最近研究發現，菠菜具有抗衰老和增強青春活力的作用，這和它所含的維生素E和另一種輔酶Q10有關；菠菜也含有豐沛而充足的維生素A，可以防止感冒。

由於菠菜性味偏涼，建議先以辛熱的薑片爆香，再將菠菜和偏溫的桂圓一起炒，可增強補血的效果。

❹紅鳳菜

根據古代典籍的記載，紅鳳菜可以活血、化瘀、解毒、消腫，紅鳳菜含豐富的鐵質，每100公克紅鳳菜，鐵含量為4.1毫克，是素食者很好的鐵質來源，特別是有虛寒體質的女性，在生理週期，可以薑片、麻油爆香，再加上豬肝、紅鳳菜一起烹煮，補血效果加乘。

❺山藥

中醫認為，脾胃是後天之本，吃進肚的能量要能吸收、轉化，若吃了許多提升能量的食物，但脾胃不好，無法吸收也枉然；因此，可用補脾胃的山藥，加上利濕氣的薏仁一起燉煮成湯品，或是涼拌或拌炒都可以。

❻芡實

脾胃是後天之本，腎則為先天之本，若能同時兼顧到後天及先天之本，身體就健康。對於體質虛寒，頻尿、容易腳酸、頭暈者，服用顧脾腎芡實，可以強身，增強對抗外邪的能力。

芡實可和山藥、蓮子、茯苓，加上豬腸、豬肚，熬煮成四神湯；也可以和米飯等其他8種穀類，一起蒸煮成十穀米，或是熬煮成粥品。要提醒的是，烹煮芡實前，最好能先浸泡一晚。

❼ 花生

體內的白血球、血小板數量不足，可以將花生和紅棗一起燉煮成甜品食用。花生表層的花生衣薄膜，有散瘀消腫、補氣止血功能，能針對腎炎、慢性支氣管炎進行調理。

❽芹菜

對於經常失眠、睡不好、容易煩躁、感冒久咳不止、陽亢、肝火旺（如血壓高、壓力大）、燥熱體質者，容易出現免疫系統失調，可將芹菜、秀珍菇、枸杞一起炒，達到清熱止咳效果，也可穩定煩躁情緒。

❾菊花茶

具有清肝經熱效用的菊花，可以抗病毒、抑菌、消炎、緩解喉嚨痛、明目，特別是預防風熱型的感冒，如腸病毒、流感。

❿金桔

金桔是芸香科柑橘屬的一種，類似陳皮，富含揮發性芳香精油，同樣可以理氣化痰、治咳。金桔入肺經，能強化人體抗寒能力。

金桔、檸檬含有豐富的維生素C，金桔榨汁加上少量蜂蜜或冰糖飲用，可以化黏痰、潤咽喉、緩解喉部乾癢咳嗽症狀；另外，金桔可和當令盛產、入肺經、胃經的蘿蔔一起泡熱水，再加上少量檸檬汁、冰糖飲用，強化金桔的理氣化痰效用。

萬一感冒了，千萬不能自己隨意吃補，尤其有發高燒、喉嚨痛、鼻涕黃綠色的時候，更要小心；感冒是外邪，要把邪趕出體外，吃補反而容易導致邪不出，感冒就不容易好轉。若想要吃補，應聽從醫師指示。

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(中時電子報)