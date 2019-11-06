聲稱不再談國民黨總統參選人韓國瑜PO洗衣服影片之事的民進黨主席卓榮泰，4日又在臉書PO文，指「別再拿上廁所、洗內褲這樣的低級笑話來汙辱人民的判斷能力」，引發議論。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千砲轟，「這就是庶民和權貴的差別」！

韓國瑜3日深夜突然在臉書分享洗衣服的SOP，過程中還半開玩笑說，「內褲就不給大家看了」。對此，卓榮泰在臉書表示，這是關係中華民國台灣國家命運的總統大選，應該是治國理念的高格局競爭，不要再鬧笑話了！他喊話可不可以請國民黨候選人及黨公職振作一點，並提出四點建議，包括一、多提一些政府目前沒有實施的新政策。二、避免提出窮化台灣、掏空國家財政及根本無法做到的誤國主張。三、不要附和中國共產黨「一國兩制」併吞台灣的任何方案。最後，卓榮泰說，如果以上都很困難，那麼最簡單也最重要，就是不要再拿「上廁所、洗內褲」等低級假話、笑話來污辱人民的判斷能力！

卓榮泰這番話引來許多議論，孫大千對此表示，這就是「庶民」和「權貴」的差別！孫指出，民進黨的權貴們，一人得道，雞犬升天。日常生活自然有人細心打點，努力巴結，哪裡需要自己洗衣服和洗內褲？恐怕早就已經忘記怎麼使用洗衣機了吧？

孫也提及，民進黨的官員們，不但嗆立委，嗆起記者來也毫不手軟。如果跑行程時需要上廁所，哪一個派出所敢不全力配合服務呢？誰又敢讓長官們在路邊憋尿呢？

他直言，「上廁所」、「洗內褲」對民進黨權貴們來說，也許是「低級笑話」。但是，卻是基層庶民們的「生活日常」。韓國瑜並沒有侮辱台灣人民，是民進黨的權貴心態，再次侮辱庶民百姓。

(中時電子報)