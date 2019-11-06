外交部長吳釗燮6日在立法院受訪。（姚志平攝）

針對國民黨總統參選人韓國瑜請台灣各國大使館協助賣農產與推廣文創一事，外交部長吳釗燮6日在立法院表示「等他選上總統再說」，之後又向媒體強調，他非常擔心外館人員要不務正業，而外館人員也很擔心，非常的怕。

(中時 )