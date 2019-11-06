韓建議外館協助賣農產 外交部長：等他選上總統再說 17:462019/11/06 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部長吳釗燮跑到記者席補充。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長吳釗燮6日在立法院受訪。（姚志平攝） 針對國民黨總統參選人韓國瑜請台灣各國大使館協助賣農產與推廣文創一事，外交部長吳釗燮6日在立法院表示「等他選上總統再說」，之後又向媒體強調，他非常擔心外館人員要不務正業，而外館人員也很擔心，非常的怕。 (中時 ) #國民黨 #總統 #韓國瑜 #外交部長 #吳釗燮 也許您會感興趣 推薦閱讀 醜化韓國瑜草根語言 綠營急了 04:102019/11/02 時論廣場 韓國瑜一席話 陳學聖：他還沒有迷失 10:182019/11/02 政治 國會黨在凱道舉辦黨慶 韓國瑜、妙天同台 16:242019/11/02 政治 韓國瑜 妙天同台 妙天祝韓當選總統 17:252019/11/02 政治 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 陸惠台26項 國民黨：累積善意才能維繫兩岸和平 15:112019/11/04 政治 派出所廁所也分藍綠 韓國瑜親口證實憋尿跑行程 18:342019/11/04 政治 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：穩了！ - 政治 曝吳敦義佈局....沈富雄斷言：韓國瑜沒機會了！ - 政治 綠媒問7200萬豪宅 韓國瑜怒：又是你們扭曲話題！ - 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ - 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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