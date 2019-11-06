長安醫院泌尿科黃煒軒醫師呼籲，有攝護腺肥大患者，應及早至泌尿科專科門診接受治療，排除攝護腺癌的可能性。（台中市長安醫院提供／張妍溱台中傳真）

56歲謝先生，半夜尿不出來送醫院急診，經檢查發現，患者攝護腺腫大約212克，比正常人的20克大10倍之多，大小宛如1顆蘋果；肥腫攝護腺阻塞膀胱出口導致尿液難通過，經導尿順利排出約1000多CC尿液後「瞬間舒暢」，在醫師建議下，接受「銩雷射攝護腺汽化手術」，逐漸恢復健康。

患者謝先生表示，約4年前開始出現頻尿症狀，當時不以為意，認為吃中藥調理即可，1年半前症狀愈來愈頻繁，某次黃湯下肚，竟尿量大增，卻尿不出來，感覺膀胱快「炸」破，到醫院急診並檢查，醫師評估攝護腺腫大必須手術治療，術後1個月恢復狀況良好，沒有頻尿現象。

長安醫院泌尿科黃煒軒醫師表示，透過攝護腺超音波檢查，謝先生攝護腺肥大約212克，堪稱「重量級」，若傳統的電刀刮除手術，手術時間長、流血量多，建議患者採「銩雷射攝護腺汽化手術」但必須自費，並取得組織樣本進行病理檢驗，可早期診斷攝護腺癌。

黃煒軒指出，50歲以上男性擔心有攝護腺肥大的問題，除了頻尿影響生活品質，因長期施力膀胱肌肉會漸漸無力、尿不出來，嚴重甚至尿液逆流回腎臟，惡化為尿毒症導致腎衰竭；呼籲有攝護腺肥大患者，應及早至泌尿科專科門診接受治療，排除攝護腺癌的可能性。

(中時 )