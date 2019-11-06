前總統馬英九為「三中案」出庭。(黃世麒攝)
前總統馬英九為「三中案」出庭。(黃世麒攝)

前總統馬英九被控賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓致國民黨損失72億餘元的「三中案」，台北地方法院6日再度開庭審理，並傳喚馬到庭。

(中時 )

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