北院審三中案 馬英九再度親自出庭 10:092019/11/06 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九(中)為「三中案」出庭。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九為「三中案」出庭。(黃世麒攝) 前總統馬英九被控賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓致國民黨損失72億餘元的「三中案」，台北地方法院6日再度開庭審理，並傳喚馬到庭。 (中時 ) #馬英九 #三中案 #前總統 #國民黨 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨反學貸免息 國民黨轟苛刻窮學生 04:102019/11/02 政治要聞 國民黨不分區名單 連勝文這麼建議 12:192019/11/02 政治 跟退將拜票 吳敦義連乾四杯酒 12:502019/11/02 政治 別再嘴砲了！陳揮文奉勸韓國瑜：該公布這兩件事 05:202019/11/03 政治 陸惠台26項 國民黨：累積善意才能維繫兩岸和平 15:112019/11/04 政治 洪秀柱競總 11／9在台南辦募款餐會 11:282019/11/05 政治 馬英九辦公室駁自由時報製造假新聞 18:152019/11/05 政治 學者：找回庶民力量 韓勝選關鍵 04:092019/11/06 焦點新聞 洪募款組柱友會 衝破南關選真的 04:102019/11/06 政治要聞 趙少康的豪情 04:102019/11/06 時論廣場 社會熱門新聞 縣長受困西濱3車連撞？ 車主求援照曝光「是惠美嗎？」 - 萬象 太陽花國賠徐國勇轉向 宅神心疼：轉彎哥快變風車了 - 社會 幽靈船3年載走百人 東協廣場火警 燃起台中人24年前恐懼 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 指黃文財鬥李佳芬 黃光芹不起訴理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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