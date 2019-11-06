我們經常聽到某某人有「荷爾蒙失調」的問題，身體很多症狀都與荷爾蒙失調相關，但是為什麼荷爾蒙會失調呢？一般的刻板印象，荷爾蒙的問題多發生於高齡女性身上，難道男性就沒有荷爾蒙的問題嗎？醫師表示，一旦全身性機能失衡久了，容易導致甲狀腺疾病、糖尿病、腦垂體出現腫瘤等，甚至引發癌症。

國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，荷爾蒙失調原因很複雜，可能牽涉到疾病問題、營養失調或受到環境毒素影響，也可能與藥物、感染有關，或生活作息失衡，也有一部分因為個人體質、基因遺傳等因素造成。

一旦全身性機能失衡久了，容易導致器官疾病，例如：甲狀腺疾病、糖尿病、腦垂體出現腫瘤等，甚至引發癌症。

女性荷爾蒙失調的話，缺雌激素會有更年期問題，卵巢容易早衰；缺黃體素，經期恐會縮短，孕期中如果胎盤黃體素分泌不夠，將增加流產、早產風險，甚至與高危險妊娠，包括妊娠高血壓、糖尿病等都有關。如果是泌乳激素過高，在非哺乳期會分泌乳汁，對乳房造成刺激，時間久了可能引發乳房病變

不過，荷爾蒙失調並非女性才有的困擾，男性也可能發生，例如：雄性荷爾蒙不足可能不易勃起，或睪丸造精功能受影響，也可能引發肌肉萎縮問題。

其實，荷爾蒙失調會有一些線索可讓自己警覺，包括：

1、脖子變粗或是有腫塊。

2、血壓突然上升、睡不好。

3、男性不舉。

4、女性月經週期變長或不規則、月經量減少，甚至月經不來。

5、肥胖、身體毛變多、皮膚變黑，有可能荷爾蒙引起多囊性卵巢症或腎上腺腫瘤。

6、非哺乳期乳頭有分泌物。

7、陰道有異常分泌物。

8、出現燥熱，熱潮紅、失眠、頭痛、脾氣變差。

不只生理，心理也會因此受影響，例如久病不癒造成憂鬱；不孕導致恐慌、夫妻失和等。另外，也要注意荷爾蒙失調很多是非專一性症狀，像是最近覺得累、沒精神、難入睡、半夜醒來睡不著，或注意力不集中，突然手抖等。

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(中時電子報)