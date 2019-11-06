前國民黨員李正皓表示，國民黨總統參選人韓國瑜2020未必會是第二名，說不定將掉到第三名！因為一旦親民黨黨主席宋楚瑜出手，所謂「北部藍」、「經濟藍」「經國藍」、「郭董藍」都會手到擒來。這點，從宋辦公室牆上掛的于右任對聯，就能看出蹊蹺。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》直言：「宋楚瑜是大內高手，一出手就要了韓國瑜的命！把韓國瑜最後的救命，我們稱他為『北部藍』也好，『知識藍』也好，『經濟藍』也好，『經國藍』也好，『郭董藍』也好，不管！宋楚瑜今天第一出手，就取了這個藍的命！」更指出，只要宋出來，就能讓韓未來沒有懸念，甚至可以直接宣布「韓國瑜比賽已經結束了」。

李正皓認為，這點其實從宋楚瑜受訪時身後掛著「求名當求天下名，計利當計天下利」就能看出。他特別去研究，這副對聯從2015年宋參選時就掛著；而這副對聯，其實是當年于右任要寫給故總統蔣經國的，但因沾到墨水故轉送與蔣有類似情懷、類似勤政愛民心的宋楚瑜。

不僅如此，李正皓強調，這副對聯可以看出，宋楚瑜才是蔣經國的傳人，而且還是「于右任認證」！因此只要宋一出手，「經國藍」、「郭董藍」就能一起拿到手。這樣厲害的珍寶，為何2015年宋沒特別介紹呢？李表示，因為現在介紹，宋就能直取韓國瑜的要害，可見這一切都在宋的算計中。

(中時電子報)