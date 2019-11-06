伊朗表示將在主要的福爾多（Fordow）核設施恢復提煉濃縮鈾後，美國今天指控伊朗「核武勒索」，矢言不會停止施壓。

美國國務院發言人表示：「伊朗沒有任何可信的理由，可在福爾多提煉廠或其他地方擴大濃縮鈾計畫，他們的意圖明顯是在耍核武勒索手段，這只會加深政治與經濟孤立狀態。」

法新社報導，發言人說：「我們將持續對伊朗政權實施最大壓力，直到伊朗放棄導致局勢不穩的行為，包括核擴散敏感活動。」

他又說，伊朗違反在核子協議中做出的關鍵承諾，擴大提煉濃縮鈾活動「是往錯誤方向邁出一大步」。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示，伊朗將在什葉派聖城科姆（Qom）附近的福爾多提煉廠恢復提煉濃縮鈾。根據2015年伊朗與美國和另5個列強達成的核子協議，福爾多提煉廠必須暫停濃縮鈾作業。

美國總統川普對伊朗祭出全面制裁，以削弱伊朗的區域影響力，這是伊朗為了從美國退出的核子協議中取得實質利益所採取的最新舉動。

美國國務院表示，將等待國際原子能總署（Atomic Energy Agency）的驗證結果出爐。2015年核子協議要求國際原子能總署加強檢查。

(中央社)