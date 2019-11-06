自華為孟晚舟案後，陸加關係陷入僵局，大陸先後逮捕兩名加國公民疑似作為報復，更於6月宣稱驗出瘦肉精為由，停止加國肉類進口。不過，加國杜魯道6日宣布，大陸同意恢復進口加拿大牛肉和豬肉，外媒認為這正顯示兩國緊張關係有所突破，但加國前駐陸大使聖亞克表示，大陸豬肉已耗盡，考慮到公眾壓力，政府才決定回復對加拿大的進口肉。

大陸6月宣稱在加國豬肉中驗出瘦肉精為由，停止加國肉類進口。不過，加國杜魯道6日宣布，大陸同意恢復進口加拿大牛肉和豬肉，外媒認為這正顯示兩國緊張關係有所突破。

據路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）在推特上宣布，加拿大對大陸的豬肉和牛肉出口將恢復。肉品生產商表示，加拿大食品檢驗局（Canadian Food Inspection Agency）將立刻開始簽發銷往大陸的出口證書。但大陸駐加國使館並未對此一消息有即時評論。

Good news for Canadian farmers today: Canadian pork and beef exports to China will resume. Thanks to Ambassador Barton and the Canadian meat industry for their work on re-opening this important market for our meat producers and their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 5, 2019

自華為財務長孟晚舟去年12月於加拿大轉機時，因涉嫌違反美國對伊朗制裁令，遭加拿大警方逮捕，雖然事後以1000萬加元獲得保釋，但仍需戴著電子腳鐐，24小時全程遭監控。

此後北京與渥太華之間陷入緊繃關係。大陸2月時以涉嫌國安問題為由逮捕兩名加國公民、疑似作為報復之外，3月時以檢驗出害蟲為由，取消加國最大的油菜籽公司出口註冊；6月決定取消加國豬肉進口為最近一次可能的報復行動，當時陸官方聲稱在加國進口豬肉中檢驗出殘留俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，並發現該批輸陸豬肉隨附的官方獸醫衛生證書為偽造。

目前還不清楚說服北京當局改弦易轍的原因為何，不過7月時加拿大曾向大陸提出肉品出口安全確保計畫，加拿大農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）並一再強調牛、豬肉內出口貿易問題與油菜籽不同。而加拿大貿易部長卡爾（Jim Carr）與畢博也在6日的聲明中表示，加拿大外交部和食品檢驗局過去幾個月來就取消牛肉和豬肉禁令「與大陸交涉」。

而據美聯社報導，加國前駐陸大使聖亞克（Guy Saint-Jacques）表示，大陸已經耗盡了自己的豬肉儲備。雖然最大限度地從巴西和歐洲進口，但是豬瘟疫情的嚴重程度超出了他們的預期，至今已經損失了1億頭豬，價格至少上漲了70%。政府考慮到公眾壓力，才決定恢復對加拿大豬肉的進口。

大陸是加拿大第三大豬肉市場，今年8月估計大陸市場價值約3億7千萬美元。而加拿大肉品業9月時曾估計，大陸停止加國肉內進口對肉品出口部門造成7600萬美元的損失。

(中時電子報)