孫豐林（右四）說，學校教導的基本知識及專業是進入職場的敲門磚；實際在職場，很多事都需要自己學。（陳世宗攝）

孫豐林（後左四）認為，學校教導的基本知識及專業，是進入職場的敲門磚；鼓勵學弟妹實際在職場，很多事都需要自己學。（陳世宗攝）

靜宜大學董事長蘇耀文（左四）主教表示，靜宜創校64年培育超過8萬5000名校友，感謝每位熱心校友對學校及學弟妹的關心與鼓勵。（陳世宗攝）

靜宜大學校友孫豐林，1968年自靜宜女子文理學院(靜宜大學前身)商學系畢業後，一路從學校助教、高商會計教師到太平洋實業、太平洋電纜員工，當時以20多年的工作經歷，開設國際貿易公司，從進口製作電線外皮的低煙無鹵原料，到高科技的光纖、太陽能電線。

孫豐林邊做邊學，一路勇敢、認真的走來，事業有成之餘，回饋教會及學校，獎助清寒學生；並與同班同學，在畢業50週年，共同發起資助靜宜學弟妹，進行企業參訪及尋根之旅，協助拓展產業及國際視野。

靜宜大學董事長蘇耀文主教表示，靜宜創校64年，培育超過8萬5000名校友，感謝每位熱心校友對學校及學弟妹的關心與鼓勵。勉勵學生將專業學好，有扎實的基礎，將來就能把握機會，勇敢嘗試，並有所成就；有機會要回饋學校、社會，這也是突破自我及利他的天主大愛精神。

孫豐林說，學校教導的基本知識及專業，是進入職場的敲門磚；實際在職場，很多事都需要自己學；她舉親身經歷，2000年因全球光纖大缺貨，意外踏進光纖產業領域。她替台灣廠商進口光纖，一開始什麼都不懂，但藉由買書自修、透過廠商與客戶談話時學習，在實際掌握客戶需求後，慢慢瞭解光纖產業。

孫豐林勉勵靜宜學弟妹「不要怕」，不要限縮在「學什麼、才能做什麼」，故步自封；應該學習接觸不同產業或領域，勇敢走出去，但更要認真，邊做邊學，不斷累積個人能量才能成功。

商場馳騁50年，孫豐林說，很多東西在學校學不到，所以，今年她和大學同班同學一起集資，提供30名靜宜學生到中國武昌等地企業參訪，除到靜宜大學創辦人蓋夏姆姆曾落腳的武昌仁濟醫院及開封等地尋根；並參觀光纖大廠，拓展產業視野，讓學生瞭解日新月異的光纖及5G等科技產業。

靜宜學務長吳惠如指出，藉由「尋根及學習之旅」，感受到靜宜大學創辦人蓋夏姆姆的大愛，同時也讓學生體會，要走出自己的路，跨域學習、跨域合作，不要故步自封；在未來人生旅途，需誠心向其他人學習，就能激發自我潛能及自信。

「讀萬卷書行萬里路！」會計系詹采璇說，很幸運參與此次參訪，是趟難忘的尋根之旅；最大的收穫是提升國際觀、開闊視野，也瞭解令人震撼的高科技趨勢，學會以更感恩的心看待人事物。

西文系四年級陳俊維說，學姐熱心募款，讓他有機會出國參訪。看到學姐的付出及學校對學生的栽培，感受到讀靜宜是非常幸福且幸運。透過活動，領會到世界的廣大，也勉勵自己培養專長，未來在職場充分發揮，在任何領域都能有所貢獻，並回饋給母校及學弟妹。

西文系李念芝認為，此次最特別是參訪光纖公司，瞭解光纖光纜的製造過程及用途；也走過靜宜大學創辦人蓋夏姆姆在曇花林留下的足跡，感謝與珍惜學校所提供的參訪與尋根之旅！

(中時 )