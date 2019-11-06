望子成龍、望女成鳳是所有家長對孩子的期待，但近日卻有台大女學生貼文表示，求學的過程中，父母與社會的期待太大，導致壓力很大，整個童年都在讀書，其實很不快樂。終於考上台大後，父親到處炫耀「我女兒考上台大」，讓她覺得好噁心！最後原PO也痛喊「在台灣會念書其實是個陷阱！」

Dcard上一名台大女學生貼文表示，在台灣會念書其實是個陷阱。（圖／翻攝自Dcard）

Dcard上一名台大女學生貼文表示，在台灣會念書其實是個陷阱，雖然擁有名校光環，會讓你獲得許多讚賞，看似成為了人生勝利組。不過，這一切其實都只是社會畸形的期待，而非自己真正想要的東西。而等你意識過來後，一切早已塵埃落定，而你也會因機會成本太高，而無法放棄現在的生活，勇敢去追夢。

原PO也提及自己求學過程中，父親對她的極其嚴格，因為原PO雖然很會念書，卻總因為數理成績不佳，而與第一名失之交臂。而父親最大的期待就是女兒能考上台大。後來，原PO考上台大後，父親四處炫耀「我女兒考上台大」，讓她覺得「真的很噁心」，認為父親憑什麼拿自己當作炫耀的話題。更進一步表示，社會對台大生似乎有著許多不切實際的期待和想像。原PO也坦言，這些期待和讚美壓得她喘不過氣。而這種不斷殺死真實的自己，來索取認同的惡性循環，讓她直喊，好想被拯救，想好好的生活好難！

貼文曝光後，瞬間引起大批網友的認同，「超級認同，我考上台大後曾覺得自己很成功，但畢業後才體會到這只是虛榮，看似人生勝利組，但其實根本沒那麼快樂」、「覺得自己達到了什麼高峰，等發現時真的太晚了。感覺還是要先完成既定的期待，才能去談自己的理想」、「心態問題吧，會覺得社會期待壓力是自己選擇承擔那份期待，其實可以用輕鬆一點的態度面對」。

(中時電子報)