立法院衛環委員會今天審查109年度環保署總預算，環保署長張子敬在會前被媒體問到國台辦的「惠台26」中，有鼓勵台灣人前往投資「循環經濟」的部分，他態度保守，不願發表太多評論，稱「陸委會有針對此議題說明」，但最後還是強調要看能給投資人多少保障。

署長張子敬表示，其實兩岸本來就有在交流，如果有商機，就有人去投資，但真正重要的是可以讓去投資的人，獲得什麼樣的保障，這比較實際，看過很多失敗回來的例子。

張子敬說，其實只要有商機、有機會，業者都會去努力投資，但若沒辦法給投資人適度的保障，其實久了，在優惠投資人也不會去。

大陸國台辦繼去年2月發布「惠台31條措施」後，今年11月4日公布「對台26項措施」，在對「台31條」基礎上，給台企、台胞更多優惠，其中台胞可向大陸駐外使館尋求領事保護，申請旅行證件，乃至參與5G網路建設，都是此次亮點利多。

(中時 )