國民黨總統參選人韓國瑜近期拋出補助交換生出國政策以及主張學貸免利息，引發諸多議論。以期貨市場方式在網路上估算候選人勝率的「未來事件交易所」分析指出，民進黨在議題上顯然仍被韓國瑜陣營牽著走，截至11月5日的平均交易價格，總統蔡英文目前仍以$51.83領先韓國瑜的$48.14，雙方價格極為接近，已陷入膠著。

蔡英文這陣子主打政績牌，發佈最新廣告片《關心台灣》，主打執政「3年有成」，且多次親上火線，不僅批韓國瑜是「政治泡沫」，更嗆韓「市長不在高雄，沒關係高雄有蔡英文」，同時也酸韓國瑜「不要因為民調不利就酸民調」。即便蔡火力全開，但從預測市場價格觀察，影響並不大。

此外，韓國瑜上週拋出補助交換生出國政策引發熱烈討論，本週再度提出青年議題，主張學貸免利息，遭到民進黨強烈的攻擊，先是教育部認為學貸免息會有套利風險，財政部長則表示學貸不是免費午餐，韓國瑜反嗆這些說法是「把孩子當賊」，表示比起到處蓋蚊子館，投資下一代更重要。「未來事件交易所」分析指出，韓主動拋出議題引發熱議，雖從預測市場價格來看，對其加分有限，但民進黨在議題上顯然仍被韓陣營牽著走，連民進黨主席卓榮泰才剛說「現在開始不談韓國瑜」，但隨即又在臉書抨擊韓國瑜，顯示在反送中議題熱度漸退之後，民進黨在議題主導的能力逐漸轉弱。

蔡英文近期民調與預測市場價格均領先韓國瑜，但民調也顯示出泛綠支持者表態率高且趨向一致，短期民調再往上成長的幅度非常有限。而韓近期的民調泛藍支持度仍只有七成上下，整合國民黨支持者仍是韓國瑜陣營的主要課題。

(中時電子報)